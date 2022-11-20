Kuş otelinin yeni misafirleri bıyıklı baştankara ve yeşil papağan

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’ne, bıyıklı baştankara ve yeşil papağanın gelmesiyle kuş türü sayısı 248’e çıktı.

Yeşil papağan. Fotoğraflar: AA

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla ‘kuş oteli’ olarak da adlandırılan lagün daha önce 246 olan tür sayısını yeni gelen misafirlerle 248’e yükseltti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, son sayımlar sonunda lagündeki kuş türlerinin artmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkedeki kuş popülasyonunun yaklaşık yüzde 50’sini lagünde misafir ettiklerini anlatan Oral, “Bu bizi çok sevindiriyor. Alanımız çok küçük olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla” dedi.

Bıyıklı baştankara.

Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül de kuş gözlem kulesinin hemen güneyinde, ana yola yakın sazlıkların arasında gözlemledikleri alanda geçit kuşu olan bıyıklı baştankara ile alanın sahil bölümü ormanlık alanda gözlemledikleri yeşil papağanın yeni misafirler olduğunu söyledi.