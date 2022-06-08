‘Kuş oteli’ Hersek Lagünü’nde tür sayısı 246’ya çıktı

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi kıyısındaki Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı 246’ya çıktı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla ‘kuş oteli‘ olarak da adlandırılan yaklaşık 200 hektarlık Hersek Lagünü’nde yeni bir kuş türü tespit edildi.

Göçmen kuşlar da üremek için tercih ediyor

Altınova Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu ‘çobanaldatan’ın da eklenmesiyle son sayımda 246 kuş türünün burada bulunduğu belirlendi.

Belediyede görevli kuş gözlemcisi Fatih Bülbül yerleşik kuşların yanında göçmen kuşların da üremek için Hersek Lagünü’nü tercih etiğini belirtti.

‘Kurtla anlaşıp çobanı aldatyor’

Türkiye’deki kuş türlerinin yarısının Hersek Lagünü’nde görülebildiğine dikkati çeken Bülbül 246’ncı kuş türünün hikayesini şöyle anlattı: “Kurtla anlaşarak, yavrularını yememesi karşılığında kendini yaralı kuş gibi gösterip çobanı aldatarak sürüden uzaklaştırma hikayesiyle bilinen çobanaldatan, desenli ve koyu renkli giysisi ile çok iyi kamufle olan kuşlardandır.”

Sumru, küçük sumru ve akkanatlı sumruların önceki yıllara göre bu sene alanda oldukça fazla sayıda gözlendiğini vurgulayan Bülbül, bunun dışında poyrazkuşu, uzunbacak, yeşilbaş ördek, sutavuğu, bahri, halkalı küçük cılıbıt, dere düdükçünü ve gümüş martının da lagüne değer kattığını bildirdi.