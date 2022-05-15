Kuş oteli, terek düdükçünü, küçük yeşil ağaçkakan, çalı kamışçınıyla daha kalabalık…

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde, küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcının gelmesiyle kuş türü sayısı 245’e çıktı.

Bosna Hersek Lagünü. (Fotoğraf: AA)

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla ‘kuş oteli’ olarak da adlandırılan lagünde 241 olan tür sayısı belediyenin son sayımına göre yeni gelen misafirlerle 245’e yükseldi.

Yaklaşık 200 hektar büyüklüğündeki lagün yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda kuş meraklısını bölgeye çekiyor.

Küçük yeşil ağaçkakan. Fotoğraf: ebird.org (Temsili)

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, özellikle 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nde bu sayılara ulaşmanın ayrıca gururunu yaşadıklarını söyledi: “Lagünümüz, kuşları misafir ettiğimiz kuş otelimiz. Ülkemizdeki kuş popülasyonunun yüzde 50’sine yakını buraya uğruyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Alanımız çok küçük bir alan olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla. Burada kulelerimize çıktığınız zaman da gölümüzdeki kuşlarımızın hemen hemen tamamını görme imkanımız var. Biz tüm vatandaşlarımızı buradaki güzellikleri görmeye bekliyoruz. Kuş otelimizdeki kuş sayımız zaman zaman değişen sayılarda olsa da bugün 120’inin üzerinde flamingomuz mevcut. Bugün itibarıyla son bilgi olarak kuş türü sayımız 241’den 245’e çıktığını arkadaşlar müjdeledi.”

Terek düdükçünü. Fotoğraf: ornito.org (temsili)

Müze açacaklar

Bu yılın sonuna kadar kuş müzesi açacaklarını söyleyen Oral, “Burası aynı zamanda eğitim merkezi. Bu merkezimizde de doğa ve kuşlarımızla ilgili eğitimler sürekli vatandaşlarımız ve bu işle ilgilenenlere verilecektir” dedi.

Çalı kamışçını. Fotoğraf: ornito.org (Temsili)

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül de Türkiye’deki kuş türü sayısının yarısına yakınının alanda görüldüğünü söyledi.

Bıldırcın. Fotoğraf: ebird.org (Temsili)

Türkiye’deki ilk 15’te

Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla dünyanın her tarafındaki alanlarda belirlenen kuş türlerinin sayılarak bilgi sistemine kaydedildiğine söyleyen Bülbül şu bilgileri verdi: “Biz de alanımızda bu özel güne katılmak için kuş gözlem çalışması yaptık. Son türleri, küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcın olarak gözlemledik. Bu türlerle 245 türe ulaştık. Bu da sulak alanlar açısından baktığımızda Türkiye’deki ilk 15’te yer alıyor ve alanın ne kadar değerli olduğunu göstermekte. Bütün doğaseverleri ve halkımızı alana bekliyoruz.”