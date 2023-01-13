Kuryelik yaparken fark edilmişti: Dünyaca ünlü piyanistin sahnesinde çaldı

Sipariş götürdüğü yerde piyano çalmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın konserinde sahneye çıktı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir’in, sipariş götürdüğü oteldeki piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir’e aralarında Gülsin Onay’ın da yer aldığı müzisyenler destek ve tebrik mesajları yollamıştı.

Can İncir’e eğitim desteği sözü veren ve kendi konserine davet eden Onay, Instagram hesabından piyano başında beraber çekildikleri fotoğrafı paylaştı: “Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize.”

Grand Pera Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Onay, İncir’i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan İncir, piyanoyla Yiruma’nın ‘River Flows in You’ adlı eserini çaldı.

Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan İncir, gururlandığını belirtti.

Gülben Ergen piyano aldı

Diğer yandan şarkıcı Gülben Ergen ise İncir’i evinde ziyaret etti ve piyanı hediye etti. İncir, Ergen’e şu sözlerle teşekkür etti: “Gülben abla evimize misafir oldu. Annem ve babamla tanıştı. Bana sürpriz yaparak piyanomu getirdiler. Odama kurulum yaptılar. Amacım çok çalışarak iyi bir müzisyen olmak. Bir yıllık piyano eğitimim için Gülben ablaya teşekkür ederim.”