Piyano çalmasıyla gündem olmuştu: Kendi kendime internetten öğrendim

Piyano çalmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyano çalmayı kendi kendine internetten öğrendiğini belirterek, ilerde piyanist olmak istediğini söyledi.

Online alışveriş sitesi Getir’de kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir’in, sipariş teslim ettikten sonra otelde gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mozart’ın ‘Türk Marşı’nı çalan İncir’in performansı sosyal medyada paylaşılmasının hemen ardından kısa sürede gündem oldu.

DHA’ya konuşan İncir, piyano çalmayı kendi kendine öğrendiğini söyledi. Özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyan İncir, konservatuvara gitmek istediğini ama eğitimi olmadığı için kazanma ihtimalinin olmadığını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. Sekizinci sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. Bir sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım.”

İleride piyanist olmak istediğini aktaran İncir, sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerinin dolduğunu söyledi: “Benim gibi birçok genç var, sadece benim keşfedilmem gerekmiyor bu ülkede”