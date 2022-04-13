‘Kurye kediyi tekmeyle öldürdü’ iddiası: Getir, olayı araştırıyor

Online sipariş firması Getir, bir kuryesinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddiasının araştırıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’da ‘@aristokediler’ isimli kullanıcı, bir Getir kuryesinin sipariş götürdüğü binada ‘Boncuk’ isimli kediyi tekme atarak öldürdüğünü öne sürdü. Kullanıcı, süreci avukatların da yardımıyla hayvan sahibinin yürüteceğini kaydetti.

Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından yazılı açıklama yayınlayan Getir, hayvan dostu bir şirket olduklarını, şimdiye dek sokak hayvanları için pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı oldukları belirtilerek olayın hızla ve titizlikle araştırıldığı, Getir’in üzerine düşeni yapacağı ifade edildi.