Kürt siyasetine yeni ‘merkez’ hareketi: Destpêka Nû

CANAN COŞKUN

Destpeka Nu (Yeni Başlangıç) isimli hareket, bugün siyasi tutum belgesini açıklayarak partinin kurulması için çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Hareket adına konuşan Ramazan Tuncer, “Çıktığımız bu yol halkın yoludur, kutsal bir yoldur, hak hukuk yoludur. Bu yol esasen zulme başkaldırma yoludur. Bu yolu birlikte yürüyüp başaracağız” dedi.

Fotoğraf: Diken

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Taksim Hill Otel’de yapılan toplantıya oluşumun içinde yer alan çok sayıda kişi katıldı. Toplantının başında hareketin hazırladığı tanıtım filmi izletildi. Sonra da Ramazan Tuncer, hareket adına açılış konuşmasını yaptı. Tuncer, üç buçuk yıldır ülkenin çeşitli yerlerinden çeşitli kanaatlere sahip aydın ve duyarlı kişilerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişiyle bir araya geldiklerini anlattı ve son çalışmanın Ocak 2022’de Diyarbakır’da yapıldığını söyledi. Tuncer şöyle devam etti:

‘Türkleştirme sorunu’

“İki günlük bir çalışmada öneriler masaya yatırıldı. Ülkede bir ‘Türkleştirme sorunu’ var, bundan en çok Kürtler etkilenmektedir. Herkesi kapsayan, hiçbir ideolojiye hapsolmamış, ötekileştirmenin olmadığı, sadece Kürtlerle ilgili sorunları değil buna bağlı olan güvenlik politikalarına karşı durup, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere varabilmek için merkezi bir partiyle sorunlara çözüm bulunabilirdi.”

“Çıktığımız bu yol halkın yoludur, kutsal bir yoldur, hak hukuk yoludur. Bu yol esasen zulme baş kaldırma yoludur” diyen Tuncer, parti kurmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Siyasi tutum belgesinden…

Tuncer’in konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe olarak deklarasyon metni okundu. Kürtçe metni Enes Atilla Pay, Türkçe metni de Rabia Küçükkaya okudu. Hareketin açıkladığı siyasi tutum belgesinden öne çıkan kısımlar şöyle:

“Bizler, bu perspektifler sonucu, temel demokratik haklara kavuşmayı hedef olarak belirlemiş, ideolojiler üstü, halkımızın dini, sosyal, kültürel, ekonomik, tüm farklı kesimlerin yer aldığı ve mümkün olan en geniş katılımla temsilin sağlandığı, içinde yer almayanlarla da diyalog ve ortaklaşmayı esas alan bir siyaseti benimseyen, ulusal düzeyde ve uluslararası kuruluşlar nezdinde Kürt halkını temsil niteliğine sahip, milli, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu merkezi bir kitle partisine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.”

‘Yeni bir kapı aralamak istiyoruz’

“Hedefimiz, herkesin beklentisi olan ama bir türlü oluşturulamayan, Kürt halkının sosyolojisine uygun, demokratik, şiddetten uzak, sivil, legal ve merkezi bir Kürt kitle partisinin temellerini atmaktır. Türkiye siyasetindeki mevcut partilerden herhangi bir nedenle memnun olmayan ve bundan dolayı da siyasetin dışında kalmak zorunda bırakılan insanlarımızı seçeneksiz, çaresiz ve umutsuz bırakmamak için onlara, hangi ideolojiden ve inançtan olurlarsa olsunlar, içselleştirebilecekleri ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri yeni bir kapı aralamak istiyoruz.”

‘Yeni bir kurucu Anayasa ihtiyacı’

“Mevcut Anayasal sistemi, Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarının temel sebebi olarak görüyoruz. Özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi ve sosyal adaleti temel alan, başta Kürt halkı olmak üzere, bu ülkedeki tüm farklılıkların haklarını güvence altına alacak yeni bir kurucu Anayasa’ya acil ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.”

‘Şiddeti kategorik olarak reddediyoruz’

“Şiddet, devletin meşru hak taleplerini terörize edip bastırmada kullandığı bahanelerin başında gelmektedir. Bu nedenle siyasal mücadelemizde şiddeti kategorik olarak reddediyor ve hak arama mücadelesinde meşru bir araç olarak kabul etmiyoruz.“

‘Topluma dayatılıp özendirilmedikçe…’

“Bireylerin özel yaşamı saygı değerdir ve korunmayı hak eder. Suç oluşturmadıkça, topluma dayatılıp özendirilmedikçe veya siyasi araca dönüştürülmedikçe bireylerin yaşam tarzına, cinsel tercihlerine, eğilimlerine vs. parti içinde ve dışında müdahale edilemez, disiplin konusu yapılamaz.”

‘İdeoloji siyaseti yapanlarla organik ilişkiye girmeyiz’

“Parti, Kürt halkına hiçbir inancı ya da ideolojiyi dayatmaz. Hiçbir ideolojinin, sınıf mücadelesinin ya da inancın siyasetini yapmaz. Bunların istismarını yapan çevrelerle de herhangi bir organik ilişkiye girmez. Kürt halkının enerjisini, ideolojik kavga ve çekişmelerle tüketmez.”

“Kürtlerin kolektif haklarının yaşama geçirilmesi mücadelesini merkeze alan bir parti olmamız, toplumun diğer farklı kesimleriyle ortaklaşmaya, dayanışmaya ve ittifaklar geliştirmeye engel değildir.”

‘Kürtleri, demokratları, mazlumları davet ediyoruz’

Hareketin temsilcilerinden Engin Yılmaz da temel kuruluş amaçlarının Kürtlere statü kazandırmak olduğunu belirterek “Diğer meselelerle ilgili de sözümüz olacaktır. Sadece Kürtlerin sorunlarına hapsolmuş, milliyetçi bir siyaset yapmayacağız” dedi. Yılmaz, ekonomik, sosyal, siyasal alanlarda yaşananlara dair söyleyecek sözleri olduğunu da ekleyerek şunları söyledi: “Türkiye’nin demokratikleşme çalışmalarımız da olacak. Varlık sebebimiz Kürtlere ulusal ve evrensel haklarını kazandırmaktır. Biz bir ihtiyacı belirledik, bu ihtiyacı hepimiz hissediyoruz. Kürtlerin yeni bir alana ve yeni bir siyaset biçimine ihtiyacı var. Bu ihtiyacı hisseden bütün Kürt kesimlerini, demokratları, Kürtler dışındaki mazlumları çalışmaya davet ediyoruz.”

Destpêka Nû hareketi yöneticileri konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bazı soru ve yanıtlar şu şekilde:

Kürt kimliğinin Anayasal bir statü kazanması için çalıştığınızı, toplumun farklı kesimleriyle ortaklaşmaya, dayanışmaya ve ittifaklar geliştirmeye açık olduğunuzu söylüyorsunuz. Mevcut iktidar değişmezse AKP ile ortaklık, dayanışma ve ittifak geliştirir misiniz?

Biz hali hazırda bir parti kurma sürecini başlattık. Henüz bir parti olmadığımız için kolektif bazı kararlar veremiyoruz. Yani aktüel meselelere dair kolektif kararlar verebilecek durumda değiliz. Siyasi tutum metnimizde yer alan ve üzerinde ittifak sağladığımız prensipler dahilinde kapımız herkese açıktır. Bizim için öncelikli olan iki hususiyet var. Birincisi Türkiye’nin temel demokrasisine katkı sunabilecek bir proje var mı ortada? İkincisi Kürtlere ve mazlum kesimlere dair nasıl bir proje öngörülmüş? Bu iki meseleyle ilgili proje geliştirmiş herkese kapımız açık. Parti kurulduktan ve parti kurulları oluştuktan sonra Türkiye’nin aktüel meselelerini gündeme alıp bir karar verecektir. Buna ancak o zaman karar veririz.

Parti kurulduktan sonra ilk hedefiniz yerel seçimler mi genel seçimler mi olacak?

Önümüzdeki seçimlere odaklı bir politikamız yok. Ama o süreçte önemli bir husus olduğunu da müdahalemiz ve görüşlerimiz olacaktır. Her partinin amacı seçimlere katılıp başarıya ulaşmaktır ama biz ilkeler bazında hareket ederiz. Kürt halkının çıkarları neyi gerektiriyorsa biz ona bakarız. Kısır çekişmeler, pazarlıklar, rantsal menfaatler bizim prensiplerimizde yer almıyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Saraçhane’de LGBTİQ bireylere yönelik bir nefret mitingi gerçekleştirildi. Mitingde taşınan dövizlerde, yapılan konuşmalarda sık sık dile getirilen ifade ‘LGBTİ dayatması’ydı. Siyasi tutum belgesindeki ’topluma dayatılıp özendirilmedikçe‘ ifadesiyle ne demek istiyorsunuz?

Metinde belirtilmiş olduğu gibi toplumda belirlenmiş olan bazı cinsiyetler var ve bu cinsiyet diğer bütün cinsiyetleri yok sayan bir baskı aracına dönüşen bir durum söz konusu. Türklük kimliği diğer bütün kimlikleri soy sayan bir duruma dönüşüyorsa bunun gibi öngörülmüş olan ve standardize edilmiş olan erkeklik kimliğinin de tüm kimlikleri yok eden, görünmez kılan bir baskı aracına dönüşmesi bir durum söz konusu. Bizim bu harekette özellikle önemsediğimiz iki kesim var. Biri gençler, diğeri kadınlar. Diğer cinsel yönelimler ve tercihler de bireylerin kendi özel yaşamlarıyla ilgilidir. Herhangi bir baskı kurulamaz.