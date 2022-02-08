Külotlu çorap ‘corona’ya karşı

Maskenin corona virüsüne nasıl daha etkili hale getirilebileceği araştırıldı: Sonuç, külotlu çorap.

Fotoğraf: Plos One

Maske takmak virüsten korunmanın en etkili ve basit yollarından biri. Tabii yanlarda boşluk kalmayacak biçimde burun ve ağzı kapatması şartıyla. Gelgelelim çoğu maske yüze tam oturmadığından yüz ile maske arasında kalan boşluktan virüs partikülleri girip çıkabiliyor.

Britanya’daki bilim insanları da maskenin bu zaafını evde kolayca uygulanabilecek yöntemlerle gidermeyi denedi.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan çalışmada maskenin kenarlarını yüze bantlamak, boşlukları sargı bandıyla doldurmak, kenarlarına lastik takmak, maskenin kulağa geçen lastiklerine düğüm atmak gibi yöntemler sınandı.

Katılımcılar maskeyle birlikte bu püf noktaları deneyip normal hayatta yapılan konuşma, nefes alıp verme, gülme gibi aktivitelerine devam etti.

Araştırmacılar filtreleme etkinliğini izleyerek maskelerin yüze ne kadar iyi oturduğunu değerlendirdi ve buna göre ‘yüze uyum faktörü’ puanı verdi.

Plos One’da yayınlanan çalışmaya göre en etkili yöntem maskenin üstüne külotlu çorap giymek . Külotlu çorap KN95 maskelerde puanı 27,7 artırırken cerrahi maskelerde 7,2 artış görüldü.

Ancak tüm yöntemlerin kullanıcılar açısından rahatsızlık verici olduğu da not düşüldü.