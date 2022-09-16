‘Küçük Amal’ New York’ta: Mülteci çocukların sesini duyuruyor

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukları dünyaya duyurmak için tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla ‘Küçük Amal’, ABD’deki yolculuğuna New York’tan başladı. Amal’ı New York Halk Kütüphanesi önünde çok sayıda kişi karşıladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre dünya yolculuğunun Türkiye’den İngiltere’ye kadar olan kısmını tamamlayan dev kukla, savaş mağduru Suriyeli çocukların dramını anlatmak için bu sefer ABD turuna başlarken, ilk durak olarak New York’u seçti.

Küçük Amal’ın Manhattan’ın en uğrak yerlerinden New York Halk Kütüphanesi’nin girişinde düzenlediği gösteriri ilgiyle izlendi.

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal, New York’ta

Gösteri sonunda onu görmeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Küçük Amal’ın, New York’un beş ilçesinde üç hafta boyunca 50’ye yakın etkinliğe katılacağı bildirildi.

Havaalanında orkestralı karşılama

Çarşamba akşamı New York’taki Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Metropolitan Opera Orkestrası ve çocuk korosunun söylediği şarkılarla karşılanan kukla, daha sonra Queens şehrinde bir caddenin kenarında kendisini meşalelerle karşılayan kalabalığı selamlamıştı.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği ‘Yürüyüş (The Walk) Projesi’ kapsamında hazırlanan kukla, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Gaziantep’ten 27 Temmuz’da yola çıkan ‘Küçük Amal’, 3 Kasım’da İngiltere’nin Manchester kentinde son bulacak yolculuğu ile göçmen çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa’ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımayı amaçlıyor.

Dünyaya şiddet ve zulümden kaçan çocukları hatırlatmayı amaçlayan 3,5 metrelik dev oyuncak, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların işbirliğinde düzenlenen eğitici kültürel ve sanatsal çalışmalarda yer alıyor.

Küçük Amal, Temmuz 2021’de Türkiye’den çıktığı yolculuğunu Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi ülkelerin ardından kasımda İngiltere’nin Manchester şehrini ziyaret ederek tamamlamış, bu yılın mayıs ayında ise Polonya’ya iltica eden Ukraynalı çocuklarla buluşmuştu.