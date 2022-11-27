Kucağında bebeğiyle yürürken vurulan kadının ölümüyle ilgili dokuz gözaltı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir kadının kucağında bebeğiyle sokakta yürüdüğü sırada silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Dün akşam kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün kız üç çocuğu devlet kurumlarınca korumaya alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde işlenen cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yer ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine giderken kullandıkları aracın plaka bilgilerini tespit etti. Araçta bulunan ve olaya karıştıkları saptanan dokuz şüpheli gözaltına alındı.

Suriye’deki evliliği nedeniyle ailesi tarafından tehdit edildiği belirlenen Hatice H.’nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.