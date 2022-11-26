Sultangazi’de kucağında bebeğiyle yürüyen kadın, silahla vurularak ağır yaralandı

İstanbul Sultangazi’de kucağında bebeğiyle yürüyen kadın, silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi’nde akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu bir kadın, peşindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler, saldırının ardından geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde bulunanlardan Ahmet Ekinci, gazetecilere, kadının yoldan geçtiği sırada saldırıya uğradığını anlatarak, silah sesini duyduklarında dışarıya çıktıklarını söyledi.

Yerde yatan kadının ellerinde çocuğunun olduğunu kaydeden Ekinci, çocuğun çevredekiler tarafından yakındaki eczaneye götürüldüğünü, kadının da hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Saldırının gerçekleştiği yeri inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.