Kübra Par: Tahıl gemileri Türk yetkililer tarafından aranacak

Odessa limanında dar bir bölge mayınlardan temizlenecek. Mayınları TSK’nın temizlemesi ihtimali uzun süredir konuşuluyor ama öyle mi olacak göreceğiz.

Sonrasında Ukrayna savaş gemileri uluslararası sulara kadar tahıl yüklü gemilere eskortluk yapacak.

Ardından yabancı filolar gemileri devralarak İstanbul’a getirecek.

Yabancı filolardan kasıt Rus filosu mu yoksa Türk filosu mu bunu da anlaşmada göreceğiz.

Tahılın dünyanın diğer bölgelerine dağıtımı için İstanbul’da bir operasyon merkezi kurulacak.

En son aşamaya dair de ilginç bir detay var.

Rusya’nın silah kaçakçılığı endişelerini gidermek için boşaltılan gemiler geri dönmeden önce İstanbul’da Türk yetkililer tarafından tek tek aranacak.

Batı’nın Ukrayna’ya resmi ve gayri resmi yollardan cephane göndermek için ne kadar uğraştığı malum. Gemiler üzerinden olası bir sızıntı veya provokasyon Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirebilir.

Anlayacağınız önümüzdeki günlerde İstanbul’da James Bond’un meşhur Rusya’dan Sevgilerle filmindekine benzer sahnelere şahit olabiliriz!

Kübra Par’ın yazısı