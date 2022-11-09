Kübra Par: O kadar abandılar ki Devlet bey bunu fitne olarak gördü

AK Parti, HDP ile görüşmeyi “Anayasa değişiklileri öncesinde Meclis’te tüm partiler ile görüşülür” teamülüne dayandırdı. Yani çerçevesini net tuttu.

Görüşmenin içeriği başörtüsü meselesi gibi ‘soft’ bir konuydu. Kürt açılımı gibi daha tartışmalı siyasi bir başlıkta değildi.

Mahir Ünal’ın görevden alınmasının yankıları sürerken Devlet Bey’in AK Parti’ye bir kez daha yüklenmesi ittifakta gerginlik yaratabilirdi.

Yine de bütün bunlara rağmen tepki gösterebilirdi fakat…

Başta Halk TV olmak üzere muhalif medya kanalları ve siyasetçiler tam 6 gün boyunca sabahtan akşama kadar “Bakalım bu işe Bahçeli ne diyecek” diye üstelediler. O kadar abandılar ki Devlet Bey bunu fitne olarak gördü ve onları mutlu etmek yerine ters köşe yapmayı tercih etti. Cumhur İttifakı’nda çatlak oluşmasını bekleyenleri boşa düşürmek istedi.

Bahçeli siyasette sürpriz çıkışlar yapmayı seven bir siyasetçi. Akıntıya göre yüzmüyor.

Kübra Par’ın yazısı