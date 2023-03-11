Kübra Par: Muhalefet konuyu büyütmeyerek akıllıca davrandı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana bir mücadele izleyeceğiz.

Fakat iş bu noktaya geldiği halde birileri hâlâ Erdoğan’ın adaylığı meselesini tartışmaya devam ediyor.

Muhalefet bu konuyu büyütmeyerek akıllıca davrandı çünkü Türkiye seçmeni sandıktan zorla alı konulan, mağdur edilen siyasetçinin her zaman yanında duruyor.

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası İmamoğlu’nun açık ara farkla kazanması bunun en taze örneğiydi.

Erdoğan’ın adaylığının iptal edilmesi durumunda AK Parti’nin en küskün seçmeni bile dönüp tekrar Cumhur İttifakı’na oy verir.

Kübra Par’ın yazısı