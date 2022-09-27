Kübra Par: Erdoğan fazla beklemek istemiyor; yüzde 9 faize kimse şaşırmasın

KKM uygulaması ilk başladığında amacına hizmet etmiş, dolar kuru 18 liralardan 11-12 lira seviyesine inmişti.

O günlerde önemli pozisyondaki bir ekonomi kurmayıyla sohbetimizi hatırlıyorum. “Kübra Hanım dolar en fazla 14 liraya çıkar. Orada sabitlenir. Arada çıkacak farkın yaratacağı maliyet, 18 liraya tırmanan doların yaratacağı zarar ile kıyaslanamaz” demişti.

Fakat ne dolar 14’te durdu ne de tek başına KKM kuru dizginledi. İhracattan elde edilen gelirin yüzde 40’ının TL’ye çevrilmesi, Merkez Bankası’nın da bu akışı piyasaya geri sürmesi, yurt dışından sıcak para arayışı gibi ek önlemler almak zorunda kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizi tek haneli rakamlara düşürmek istediği sır değil. Gelen kulis bilgilerine göre bunun için fazla beklenilmesini de istemiyor.

Merkez Bankası 22 Eylül’de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12’ye çekti. Dolar bunun karşısında 18,20’lerden 18,40’lara çıktı. Yani eskiden olduğu gibi bir fırlama yaşanmadı. Bunun için arkadan bir önlem alınmıştır belki bilemiyoruz ama sonuçta bu durumun Cumhurbaşkanı’na faiz indirimini sürdürme cesareti vereceği açık. Önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 9’u görürsek kimse şaşırmasın.

Kübra Par’ın yazısı