Kübra Par: AKP, HDP stratejisini yavaş yavaş değiştirirken muhalefet afallamış görünüyor

Bugüne kadar 6’lı masayı HDP ile gizli ortaklık üzerinden terörle işbirliği ile suçlayan AK Parti, tabiri caizse karşı tribüne geçip HDP’lilere “6’lı masada sizi istemiyorlar, sizi adam yerine koymuyor” demeye başladı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç partisinin başörtüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, “Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız” dedi.

Yani AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini HDP desteği ile referanduma götürebilme potansiyelini gördü.

23 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’ı ziyaret etti.

O ziyaretten 6 gün sonra 29 Ekim’de hastalığı iyice ilerleyen Aysel Tuğluk nihayet tahliye edildi.

Demirtaş’ın, ani rahatsızlıklar geçiren annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş ile görüşmek için sabaha karşı Edirne Cezaevi’nden Diyarbakır’a götürüldüğü, yoğun bakımdaki babasını ziyaret ettikten sonra Edirne’ye döndüğü açıklandı.

Demirtaş’ın yoğun bakımdaki babasını ziyaret etmesine olanak tanınması şüphesiz son derece insani bir tutum. Siyasi atmosferin normalleşmesi, demokrasiye alan açılması bakımından da son derece kıymetli bir gelişme.

Demirtaş’ın PKK saldırısını çekincesiz kınaması, HDP’nin başörtüsüne destek mesajı, AK Parti’nin HDP ziyareti, Devlet Bahçeli’nin ziyaretle ilgili olgun bir tavır sergilemesi ve muhalefet cephesinde İYİ Parti-HDP geriliminin yarattığı parçalanma… Bütün bunlar olmasaydı kuvvetle muhtemelen Demirtaş’ın hasta yatağındaki babasını ziyaret etmesine de izin verilmeyecekti.

Kürt seçmenden aldığı oy oranının ciddi biçimde düştüğünü gören AK Parti, HDP stratejisini yavaş yavaş değiştirirken muhalefet cephesi bu durum karşısında afallamış görünüyor.

Kübra Par’ın yazısı