Küba’daki otel patlamasında ölü sayısı 32’ye çıktı

Küba’nın başkenti Havana’da, 6 Mayıs’ta bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

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Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi. Pandemi sebebiyle iki yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs’ta açılması beklenen tarihi otelin 1880’de inşa edildiği, 1933’ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı’na göre ölü sayısı altı kişi daha artarak 32’ye, yaralı sayısıysa 80’e çıktı.

Tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumu da ağır.

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.