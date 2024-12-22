KRT TV binasına saldırı: İki kişi tutuklandı

Dün akşam el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi KRT TV kanal binasına zorla girmişti. Bugün mahkemeden çıkan kararla olay kapsamında iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: @KRTCANLI / X

İstanbul Maslak’taki KRT TV binasına giren bir kişi, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek kanalın yönetim katına kadar çıktı.

KRT TV, X hesabından saldırıyı şu şekilde duyurmuştu: “KRT TV’ye ve yönetim kuruluna saldırı! Üzerinde el bombası olduğunu iddia eden şahıs, KRT TV kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganın ofisteki cam turnike kapıyı kırarak içeri girdiğini ve üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı bildirdi.

‘Mala zarar verme’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan saldırgan, tutuklanma talebiyle bugün mahkemeye sevk edilmişti.

Bu sırada kanal, saldırganın olay sırasında alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğu bilgisini de paylaştı.

Son olarak KRT‘nin aktardığına göre mahkemeden çıkan sonuç neticesinde iki saldırgan tutuklandı.