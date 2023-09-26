Krizin faturası: 22 milyon kişi icralık

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 805 bin oldu” dedi.

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Verileri inceleyen Gürer’in açıklaması şöyle:

*Vatandaşların banka ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 8-15 Eylül haftasında 2 trilyon 410 milyar TL oldu.

*Söz konusu haftada tüketici kredileri 7,6 milyar TL azaldı, kredi kartı borç bakiyesiyse 3,8 milyar TL arttı. Yıl başından bu yanaysa tüketici kredileri yüzde 31 artarak 1 trilyon 470 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 107.1’lik artışla 940 milyar liraya çıktı.

*Bankaların icra takibindeki kişilerden olan kredi alacakları 40,6 milyar TL.

*Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeyse 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı var. Bankalara kredi kartı borcu olanların sayısı 38 milyon 731 bin kişi oldu. 27 milyonu aşkın kişinin de kredili mevduat hesabı borcu var.

*Ocak-Ağustos döneminde 94 bin 496 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Bu çeklerin tutarı 2022’ye göre yüzde 163,1 artarak 31,4 milyar TL oldu. Protesto edilen senet sayısı da 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 37 azaldı ve 129 bin 518’e geriledi. Bu senetlerin tutarı 8 milyar TL’yi aştı.