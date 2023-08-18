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‘Kriz’ çözüldü: Mbappe yeniden PSG kadrosunda

Fransa 1’inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain’in (PSG) yarın Toulouse’la oynayacağı lig maçının kadrosunda, yıldız oyuncu Kylian Mbappe’ye yer verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

PSG’nin sezon öncesi Japonya ve Güney Kore’de katıldığı hazırlık turnuvası öncesinde geçen ay A takım kadrosundan çıkarılan ve ligin ilk haftasında 0-0 berabere kalınan Lorient maçında da görev alamayan Fransız forvet Mbappe, yeniden kadroya çağrıldı.


Uzun süre antrenmanlarını bireysel olarak sürdürmesinin ardından hafta başında takımla çalışmalara katılan Fransız yıldız, PSG’nin yarın deplasmanda Toulouse ile karşılaşacağı ligin 2. hafta mücadelesinde, İspanyol teknik direktör Luis Enrique’nin şans vermesi durumunda yer alabilecek.

Fransa basınında yer alan haberlere göre PSG yönetimi, kontratı gelecek sezon sona erecek olmasına rağmen sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadrodan çıkarılan oyuncunun takımda kalmaya ikna edilmesi için sezon sonuna kadar çaba gösterecek.

PSG’nin Barcelona’dan yeni transferi Ousmane Dembele de takımıyla ilk resmi maçına, görev verilmesi halinde Toulouse karşısında çıkacak.

Mbappe, PSG’nin hazırlık turnuvasının kadrosuna alınmadı

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