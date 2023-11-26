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Yaramazlara biraz batar!

Kravat iğnelerini toplama zamanı geldi: Takım elbise giyen kaldı mı?

Britanya’da yapılan bir anket, 100 çalışandan sadece yedisinin işe takım elbiseyle gittiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Pexels

Ofiste takım elbise giyip gitmek bir zamanlar en azından erkekler için ‘normal’di. Ancak günümüzde o kadar az kişi takım elbise giyiyor ki veriler, kravat iğnelerini toplama zamanının geldiğini gösteriyor.


Britanya merkezli YouGov adlı şirketin anketine katılan çalışanların yalnızca yüzde 7’si ‘iş kıyafeti’ giydiğini söyledi.

Orta kademe işlerde çalışanların sadece yüzde 10’u takım elbise giyerken yüzde 44’ü genelde ‘smart casual’ (daha rahat ve kuralları esnek) kıyafet seçiyor.

Bu tercih kadınlar arasında daha yaygın (yüzde 43).

Her dört çalışından biri iş yerinde ‘smart casual’ giyiniyor. Her beş kişiden biri işveren tarafından sağlanan bir iş kıyafeti giyiyor.

Özel iş kıyafeti en çok yüzde 34 ile mavi yakalılar arasında yaygın.

Kısmen ya da sürekli evden çalışanların tercihi günlük kıyafetler.

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