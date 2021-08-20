Kovaladığı hırsızların aracıyla evine dönmüş

İstanbul Sultangazi’de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, yoldan geçen bir araçla evine döndü. Ancak daha sonra kamera kayıtlarını izlediğinde, kendisini bırakanların hırsızlar olduğunu anladı.

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta salı günü sabah saatlerinde Serkan İlhan’ın Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki evine hırsız girmişti. İlhan’ın kızı, hırsızı fark edince çığlık atmış, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koşmuştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçmış, kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etmişti.

Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark ederek, görüntülerle polis merkezine gidip hırsızlardan şikayetçi oldu.

‘Biz de gördük abi…’

DHA’nın haberine göre İlhan, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, ‘Beni eve bırakın’ diyorum. Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu. Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi. Üç kişi araçla geri gelip beni alıyorlar. Maskeli elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da ‘Ne oldu abi biz gördük’ dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı.”