Hırsızlık şüphelisinin çekip sildiği selfie çöp kutusundan alınıp polise verildi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir telefon bayisine giren iki kişiden biri satıcıyı oyalarken diğer güvenlik kameralarına aldırmadan üç telefon çaldı. İnceleme bahanesiyle eline aldığı cep telefonyla çektiği selfieyi silmesine rağmen, cihazın çöp kutusundan geri alınan fotoğrafı kanıt oldu. Fotoğrafın ve güvenlik kamerası kayıtlarının verildiği polis ikiliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Mahallesi’nde 11 yıldan beri telefon satan Yusuf Şakar, bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve dün kontrole gittiğini, emekli öğretmen babasını işyerinde bıraktığını söyledi. Şakar, yabancı uyruklu iki kişinin ayrı ayrı geldiklerini, birisinin arkadaşıyla işaretleşerek babasını oyaladığını diğerinin tezgahtaki telefonları çaldığını anlattı.

Çakar, “Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesiyle selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor” dedi.

Babasının kendini arayıp telefonun parasını sorduğunu ve o sırada telefonların çalındığını belirten Çakar şöyle devam etti: “Sonuçta bunu beş kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. O an beş, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum.”