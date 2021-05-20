Koruma altındaki benekli Anadolu semenderi Tunceli’de görüldü

Koruma altındaki, Türkiye’ye özgü endemik tür benekli Anadolu semenderi Tunceli’de görüldü.

Fotoğraf: DHA

Kırmızıköprü köyündeki evinin bahçesine tohum eken Caner Canerik, su kanalının içinde sarı benekli, siyah parlak renkli semendere rastlayınca hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Canerik şunları söyledi: “Yüksek rakımda su kaynağına ulaşmaya çalışırken, iki tane benekli semender ile karşılaştım. Telefon kamerasıyla görüntü aldım. Benekli Anadolu semenderine, daha önce de yakın bölgede rastlamıştım. Nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için, onlara rastlamam ayrı bir mutluluk kaynağı. Alandaki yarıklara saklanmaya çalıştılar. Ben de rahatsız etmedim, görüntü aldıktan sonra açtığım alanı kısmi olarak kapattım.”