Kongo'da 'bilinmeyen hastalık': 53 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeybatı bölgesinde ‘bilinmeyen hastalık’ nedeniyle 53 kişi daha öldü.

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İlk kez yarasa yiyen üç çocukta keşfedilen hastalık, ülkede son beş haftada en az 53 kişiyi hızla öldürdü.

AP‘nin haberine göre bölge hastanelerinden birinin baş hekimi, semptomların ateş, kusma ve iç kanama olduğunu söyledi.

Semptomların başlangıcıyla ölüm arasındaki süre çoğu vakada 48 saat olarak gözleniyor. Yönetici, asıl endişe verici olanın da bu olduğunu belirtti.

Bu hastalıktaki ‘hemorajik’, yani viral kanamalı ateşler, genellikle Ebola, Dang, Marburg ya da sarı humma gibi ölümcül virüslerde görülüyor.

Ancak araştırmacılar inceledikleri numunelerde hastalığın bunlardan biri olmadığına ulaştılar.

Kongo’daki son salgın 21 Ocak’ta başladı. 53 ölümün yanısıra 419 vaka kaydedildi.

Vahşi hayvanların yenildiği yerlerde hastalıkların hayvanlardan insanlara sıçraması uzun süredir endişe konusu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2022 verilerine göre Afrika’da bu tür salgınlar son on yılda yüzde 60’tan fazla arttı.