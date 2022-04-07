Koncuk, Zafer Partisi’nden istifa etti; ‘yönetim anlayışı’nı eleştirdi

Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Koncuk, Twitter’daki açıklamasında, dört ay önce partinin genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini, daha sonra beş divan üyesinin istifa ettiğini belirtti.

Koncuk, istifa gerekçesinin dört ayda değişmediğini, değişeceğine dair de işaret görmediğini belirterek, şunları kaydetti: “Birkaç kişiyle çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışıyla maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi’nden istifa ediyorum.”

Koncuk’un istifasının ardından partinin Meclis’teki milletvekili sayısı ikiden bire düştü. Meclis’te yalnızca partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın vekilliği devam ediyor.

Koncuk, Kasım 2020’de İYİ Parti’den istifa etmiş, yine aynı partiden ayrılan Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’ne katılmış, burada parti sözcülüğü ve genel sekreterlik görevini üstlenmişti.