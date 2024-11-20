Köln şehir merkezinde ezana izin çıktı

Almanya’nın Köln kentinde iki yıllık test aşamasının sonunda ezan okunmasına süresiz olarak izin çıktı.

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Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camisi’nde iki yıldır deneme amaçlı kamuya açık alanda ezan okunuyordu.

Belediye test aşamasının başarıyla sonuçlandığını, bundan böyle cami avlusunda belli zamanlarda, belli ses düzeyinde ezan okunmasının önünde bir engel bulunmadığını duyurdu.

DW Türkçe‘nin haberine göre benzer test aşamalarının ve sözleşmelerin Köln’ün diğer semtlerindeki camilerle semt yönetimleri arasında da yapılabileceği söyleniyor.

DİTİB’e eleştiri

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, 2022’de DİTİB Merkez Camisi’nin avlusunda ezan okunması için test süreci başlatmıştı.

Bu dönemde DİTİB, AKP ve Diyanet İşleri Başkanlığı’yla bağları nedeniyle ‘Ankara’nın uzantısı’ olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bağımsız siyasetçi Reker de bu kararından dolayı eleştirilmişti.

Test sürecinin değerlendirildiği belediye raporunda ezanın kamuya açık olarak okunması sırasında gerekli koşulların sağlandığı ve belediyeye şikayetlerin de kısa süre sonra azaldığı belirtildi.

Raporda bundan sonraki süreçte de test süresince uygulanan koşulların geçerli olacağı vurgulandı.

Hangi koşullar?

Koşullara göre ezan cuma günleri saat 12:00 ile 15:00 arasında, namaz vakitlerine bağlı olarak beş dakikayı geçmemek üzere okunabilecek.

Cami alanı dışından, örneğin caminin karşısındaki caddeden de işitilebilecek ezan sesinin yüksekliği 60 desibeli geçmeyecek. Ayrıca herhangi bir şikayet için DİTİB bir irtibat kişisi belirleyecek.

Almanya’da, şehir merkezi dışında bazı camilerde minareden ezan okunmasına izin veriliyor. Ancak yerleşim yerlerindeki camilerde minareden ezan okunmuyor. Köln’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Düren kentindeyse yine DİTİB’e bağlı camide, yerleşim merkezinde olmasına rağmen, özel bir izinle 1985’ten bu yana günde üç kez minareden ezan okunuyor.