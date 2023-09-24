Kokulu uykular zihin ve hafızayı güçlendiriyor

Yaşlılardaki bilişsel kayıp ve hafıza bozukluğunu gidermede basit ve etkili bir yol bulundu: Aromaterapi yoluyla gece boyunca kokulara ‘maruz kalmak.’

California Üniversitesi’nden sinirbilim uzmanları, yaşlılarda bilişsel kayıpların ucuz, basit ve etkili yollarla evde tedavi edilmesine yönelik bir dizi araştırma yaptı.

Kontrol grubu da vardı

Altı ay boyunca, yaşları 60 ile 85 yaş arasında değişen ve hafıza bozukluğu bulunmayan kadın ve erkeklerden oluşan bir gruptan, her gece difüzör ile iki saat boyunca yedi değişik kokuyu koklamaları istendi. Bir de kontrol grubu oluşturuldu. Bu gruptakiler minimum miktardaki koku maddesiyle aynı deneyimi yaşadı.

Altı ayın sonunda iki grup da nöropsikolojik ve MR değerlendirilmesine tabi tutuldu.

Sonuç ilginçti: Zenginleştirilmiş kokuyu koklayan çalışma grubunun beynin yaşlanmayla bozulduğu bilinen bölgesi daha sağlamdı ve bu kişilerin bilişsel performansları yüzde 226 oranında artmıştı. Üstelik çalışmaya katılanlar daha rahat uyuduklarını da söylediler.

Etkili ve az çaba gerektiren bir yol

Neuroscience dergisinde de yayınlanan araştırma gösterdi ki geceleri uygulanan koku zenginleştirmesi, hem bilişsel hem de sinirsel işlevlerde iyileşme sağlıyor. Bu nedenle koku alma duyusunun zenginleştirilmesi, beyin sağlığının iyileştirilmesine yönelik etkili ve az çaba gerektiren bir yol olabilir.

Araştırmada hangi kokular kullanıldı

Peki araştırmada kullanılan kokular hangileriydi? Yedi esansiyel yağ koku maddesi şunlar: gül, portakal, okaliptüs, limon, nane, biberiye ve lavanta.