‘Kokainli’ pizza satan restoran sahibi tutuklandı

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki bir restoran sahibi, paket servis için hazırladığı pizzalara kokain koyduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: www.loveandlemons.com

Polis, pizza satın alıp Giussano’daki pizzacıdan çıkan bir müşterinin ‘şüpheli davrandığını düşünerek’ inceleme ve arama yaptı. 52 yaşındaki kişinin pizzasında uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Restorandaki arama sonucunda da sahibinin Margherita pizzaya (fesleğen, domates ve Mozzarella peyniri içeriyor) kokain koyduğu belirlendi. Kokainin tuz kavanozuna konduğunu saptayan polis 38 yaşındaki Mısır vatandaşı sahibini tutukladı.

Restoranda piyasa değeri 3 bin avro (29 bin 721 lira) olan 21 gram kokain bulunduğu açıklandı. Uyuşturucu ile restoranda bulunan iki cep telefonu ve 700 avro (6 bin 935 lira) nakit paraya el kondu.

İtalyan Haber Ajansı Ansa, pizzacının ‘geniş bir müşteri kitlesi’ olduğunu, ‘illegal ürün’ün siparişi için özel bir telefon hattı ve bir kod kullanıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı, restoran sahibinin kimlerle ilişki içinde olduğunun, uyuşturucuyu nasıl tedarik ettiğinin araştırıldığı açıklandı.