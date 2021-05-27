Kök hücre bağışıyla üç yılda iki bebeğe hayat verdi

Kocaeli’de yaşayan Buket Demirkol (32), 2016’da kök hücre bağışcısı olarak sisteme kaydoldu. 2018’de nakil bekleyen bir bebeğin hayatının kutrulmasına vesile oldu. Bu hafta ise ikinci bir bebeğe hayat verdi.

Fotoğraf: AA

Genlerinin ikinci defa kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen bir bebekle eşleşmesi üzerine Çayırova’daki özel bir hastanede kök hücre bağışı yapan Demirkol, ikincisinin sürpriz olduğunu, kendisini çok huzurlu hissettiğini söyledi.

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Nakil işlemleri sırasında herhangi bir ağrı, sızı veya zorluk çekmediğini vurgulayan Demirkol, “İlki bebekti, bu da bebek. Sadece bebek olduklarını biliyorum, tanımıyorum. İlk iki yıl görüşemiyoruz zaten. Görüşemediğimiz için de daha tanışmak nasip olmadı. İnşallah tanışmayı bekliyoruz” dedi.

‘Yaşadığım en güzel duygulardan biri’

Demirkol, kök hücre bağışçısı olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlattı: “Yeni doğum yapmıştım, o dönemde bir bebeğe ilik aranıyordu. Haberlere çıkmıştı. Yoldan geçerken Kızılay’ı görünce ilk işim oraya girmek oldu. İyi ki yapmışım şimdi iki bebeğe can oldum, hayat oldum. Şu anda da onlara hayat verebiliyor olmak en mutlu olduğum şey. Umarım beni izleyen herkes gidip sadece üç tüp kanla birçok kişinin hayatını kurtarmak için bir başlangıç yapabilir. Bence her insanın bir hayata tutunması için yapması gereken şeylerden biri. Hayatta yaşadığım en güzel duygulardan biri. Beni çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Doktor olmadan hayat kurtarabildiğim için çok mutluyum.”

Türk Kızılay’da kök hücre kazanım uzmanı olarak görev yapan Adem Budayoğlu ise 2013’te TÜRKÖK projesinin başlatıldığını anımsattı. TÜRKÖK Kemik İliği Bankası’nda kayıtlı bağışçı sayısının 770 bin olduğunu, eşleşme sağlanan 10 bin 700 bağışçı arasındaki 2 bin 900 kişiden kök hücre toplanıp hastalara nakil yapıldığını anlattı.