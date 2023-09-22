Koca: Yılda 2 bin 800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılda ortalama 2 bin 500-2 bin 800 yeni doğan bebeğe işitme kaybı tanısı konulduğunu belirtti.

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Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada işitme tarama testlerine ilişkin verilere yer verdi.

Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyon 100 bine yakın doğum olduğunu bildiren Koca, her bin bebekten 2-3’ünün işitme kaybıyla dünyaya geldiğini açıkladı.

Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oranın geçici işitme kayıplarıyla birlikte yüzde 6’ya kadar çıktığını ifade eden Koca, şöyle devam etti:

“İşitme kaybını erken dönemde belirlemek için ulusal işitme tarama programları yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni doğan tüm bebeklere ve ilkokul 1’inci sınıfa giden çocuklarımıza işitme tarama testleri yapıyoruz. Tarama kapsamında bebek ve çocuklarımızın tümüne ulaşmayı hedefliyor, her yıl yaklaşık 2 milyon civarı tarama testi yapıyoruz. Ortalama yılda, 2 bin 500-2 bin 800 yeni doğan bebeğimize işitme kaybı tanısı koyuyoruz.”

Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde 50′sinin önlenebilir olduğunu bildirdiğini aktaran Koca, “Engellilikten korumak amacıyla yapılan sağlık taramaları erken tanı ve tedavi için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir. Bu nedenle, çocukların yeni doğduğu dönemde ve okul çağında işitme taramalarından geçmesi son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.