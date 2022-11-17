Koç Holding’den ‘siyasi liderlerle görüşme’ iddiasına yalanlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve CEO Levent Çakıroğlu’nun Koç Holding Tesislerinde siyasi liderlerle görüştüğüne dair iddiaları yalanladı.
Koç Holding, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve CEO Levent Çakıroğlu’nun, siyasi liderlerle görüştüğüne dair iddiaları yalanladı.
Koç, ‘bazı sosyal medya hesaplarına’ yüklenerek “Topluluğumuzu her fırsatta çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlanmaktır” dendi.
Koç, söz konusu iddialarla ilgili işlem başlatıldığını duyurdu.
Koç’un açıklaması şöyle: