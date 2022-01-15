KLİMİK: PCR testinin kaldırılması, salgını kontrolden çıkarabilir

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tarama amaçlı PCR testi şartının kaldırmasına tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, “Bu uygulama için henüz hiçbir bilimsel dayanak yoktur ve bu durum salgında kontrolün tamamen kaybedilmesine yol açabilir” dendi.

Dernek, sağlık bakanlığını PCR testleriyle ilgili ilgili aldığı son kararları gözden geçirmeye davet etti: “Omikron dalgasının toplumda kontrol altına alınabilmesi için taramaları, hızlı ve güvenilir testleri de ekleyerek, etkili bir şekilde yapmaya ve toplumsal hareketliliği azaltmaya yönelik olası ek önlem seçenekleri dahil daha önce belirttiğimiz tüm önlemleri bir an önce değerlendirerek uygulamaya sokmaya bir kez daha davet ediyoruz. Salgınla mücadele ancak bilimsel yöntemlere sıkı sıkıya uymakla başarıya ulaşabilir.”

‘Tarama yapılmasının hayati önemi var’

Omicron’un vaka sayılarında diğer dalgalarda görülenin çok üstünde artışlara yol açtığı vurgulan açıklama şöyle devam etti: “Çok hızlı bulaşmakta, özellikle aşısız veya bağışıklığı yeterli olmayanlarda, diğer varyantlara benzer şekilde hastaneye yatışa ve ölüme yol açabilmektedir. Ek olarak başta sağlık çalışanları olmak üzere kritik hizmet sektörlerinde yarattığı iş gücü kayıpları, bu hizmetleri durma noktasına getirebilmektedir.”

Toplum içinde Covid-19’un yayılımını engelleyecek önlemlere her zamankinden çok daha fazla gereksinim olduğunu hatırlatan dernek, şu uyarılarda bulundu: ”Pandeminin omikron etkisi ile hala son hızla devam ettiği dikkate alındığında, hastane yatışları ve ölümleri azaltmak, aşırı artacak hasta yükü nedeniyle sağlık sisteminin tıkanmasını ve insanların tedavisiz kalmasını ve diğer kritik hizmet, üretim sektörlerinin durma noktasına gelmesini önlemek için, salgının baskılanması yeni ve daha tehlikeli varyantların ortaya çıkmasını engellemek için de gereklidir.

Özellikle, kapalı ve kalabalık ortamlarda (okullar, toplu seyahat araçları, sinema, tiyatro, spor salonları ve konserler gibi) bulunabilecek çok sayıda kişiyi enfekte etme olasılığı olan pozitif vakaların tespit edilmesi için bu ortamlara girecek kişilerin uygun testlerle SARS-CoV-2 varlığı açısından taranması hayati önem taşımaktadır.”