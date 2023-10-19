KKM’deki düşüş ivmesi hızlandı

Kur korumalı mevduatın (KKM) düşüş serisi sürüyor.

Patronlar asgari ücret için destek istedi. (AA)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 72,9 milyar TL düştü.

Verilere göre kur korumalı mevduatlarda 3,1 trilyon TL’ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 112,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar artışla 173,2 milyar dolara yükseldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerinse 717 milyon dolar arttı.