Kızlarının hastanede karıştığını 38 yıl sonra öğrendiler

Rusya’da iki aile 38 yıl sonra kızlarının doğum sırasında hastanede ‘karıştığını’ öğrendi.

Fotoğraf: 7news.com.au

Vasilya Baimurzina ve Valentina Baulina, 29 Temmuz 1982’de, kırsal kesimdeki Kizilskoye’deki hastanede doğum yaptı. İkisi de kız çocuk sahibi oldu. Baimurzina, adını Gulsina koydu; Baulina ise Alyona.

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Baimurzina ve Baulina yıllarca kızlarının kendilerine hiç benzemediğini düşünerek bir yanlışlık olmuş olabileceğinden şüphelendi. Ancak bu yıla kadar somut bir adım atmadı. Siyah saçlı ve gözlü Baimurzina mavi gözlü, sarı saçlı Gulsina’yı, sarı saçlı Baulina ise siyah saçlı Alyona’yı büyüttü.

Alyona Baulina 12 yaşındayken anne-babasının, “Bizim biyolojik kızımız değil mi acaba” diye konuştuklarını duyduğunu, yaşadıkları köyün halkının da bebeklerin karışmış olabileceğini konuştuğunu anlattı.

Sonunda Vasilya Baimurzina bir TV programına başvurdu ve DNA testi yapıldı. Ve, bebeklerin doğumda karıştığı ortaya çıktı.

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Sonuçları öğrendikten sonra dost kalmaya ve sık sık görüşmeye karar veren iki anne de “Bundan böyle iki kızımız var” dedi.

Baimurzina ve Baulina hastaneye tazminat davası açtı. 27 Nisan’daki ilk duruşma öncesinde hastanenin müdürü Alla Vasilyeva iki aileden özür diledi: “Doğum sırasında görev yapan hastane çalışanları hayatta değil o nedenle hatanın kimden kaynaklandığına, karışıklığın tam olarak nasıl olduğuna dair soruların yanıtını soruşturma şansımız yok.”

Karışıklığın iki annenin de ad ve soyadlarının baş harflerinin aynı -V ve B- olmasından kaynaklanabileceğini belirten Vasilyeva, “Büyük olasılıkla bebeklerin isimlerinin yazdığı bileklikler düştü ve yerine konulurken karışılıklık oldu” dedi.