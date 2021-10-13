Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi kapsamında 87 yeni tür keşfedildi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Fotoğraf: samsun.bel.tr

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti’nde biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilir korumanın sağlanması amacıyla yürütülen projenin sonuç toplantısı Samsun’da bir otelde düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, iki yıl süren projeyle ilgili AA muhabirine konuştu.

12 akademisyenin alanda çalışma yaptığını belirten Kunt, öncelikle yönetim planı oluşturduklarını, ardından alanın biyoçeşitliliğini ortaya koyduklarını, şimdi de deltadaki manda varlığıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Deltada bitki, hayvan, omurgasız canlılar arasında yeni türler keşfedildiğini dile getiren Kunt şöyle devam etti: “Literatüre geçmiş kayıtlara artı olarak 87 yeni türün tespiti yapıldı. Bunların arasında yeni balık, bitki türleri ile çoğunlukla yeni omurgasız canlı türleri var. Alanın biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu biliyoruz ama bu çalışmalarda daha da zengin olduğunu görmüş olduk.”

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını ve çok önemli bir doğal zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Kunt şunları söyledi: “Hem ekolojik hem biyolojik hem de ekonomik değeri var. Bu alanları gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor. Sürdürülebilir korumayı sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de bu tür bilimsel çalışmalar içindeki kuşlar, yaban hayvanlar, balıklar, fitoplanktonlara kadar tüm çalışmalar yapılmalı. Çünkü burası yaşayan bir alan. Burada kirlilikle ilgili önlemleri almadığımız zaman, alanın korunmasıyla ilgili önlemleri almadığımız zaman alanın küçülmesi, daralması, kaybı birçok yerde bu sorunlar olabilecek. “

Kunt, bu tür çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti için UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne başvurulacağını sözlerine ekledi.