Kızılay’dan bayramda kan bağışı çağrısı: Randevu alanlar kısıtlamadan muaf tutulacak

Kızılay, pandemi, Ramazan ayı ve sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde ulusal kan stoklarının olumsuz etkilendiğini, bu nedenle de kan merkezlerinin bayram boyunca açık kalacağını duyurdu.

‘kanver.org’ sitesinden randevu alanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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Fotoğraf: DHA

Randevu alanlar evlerine en yakın kan bağış merkezine giderek bağış yapabilecek ve kendilerine gönderilen SMS’i kontrol noktalarında göstermeleri muafiyet için yeterli olacak.

Her gün yaklaşık 300 ekip ve 3 bin 500’den fazla personelle gönüllü kan bağışçılarına hizmet veren Kızılay’ın açıklamasında eksilen stokların yerine konulmasının amaçlandığı belirtildi.

8-9 binden 5 bin üniteye düştü

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kızılay ekipleri olağan zamanlarda her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almakta, bunları çeşitli testlere tabii tutmakta, bileşenlerine ayırmakta ve bin 500’e yakın hastanede hasta ve yaralıların hizmetine sunmaktadır. Sayılan olumsuzluklar nedeniyle günlük kan bağışı sayısı 5 binlere kadar düşmüştür. İhtiyaç olan bölüm Kızılay’ın ulusal kan stoklarından takviye edilerek karşılanmaktadır.”