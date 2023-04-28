Kirsten Neuschafer tarih yazdı: ‘Altın Küre’ ilk kez bir kadının

İlk kez 1968’de yapılan tekne yarışı ‘Altın Küre’yi bu yıl Güney Afrikalı denizci Kirsten Neuschafer kazandı.

Güney Afrikalı Kirsten Neuschafer ödülü alan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Küçük bir fiberglas teknede, 235 gün boyunca zorlu bir rotayı takip ettikten sonra dün bitiş çizgisine ulaşan Neuschafer, en yakın rakibine bir gün fark atarak bu ödülü alan ilk kadın oldu.

Yarış 4 Eylül 2022’de Batı Fransa’daki Les Sables-d’Olonne şehrinden başladı, aynı yerde bitti.

Denizdeki en zorlu yolculuk olarak gösterilen ‘Altın Küre’ye katılan 15 denizciden 12’si farklı noktalarda yarıştan çekildi.

Yıl 1968’miş gibi yarış

Altın Küre Yarışı 1968’de yapılan ilk aralıksız dünya deniz turunun canlandırmak üzere 2018’de başladı.

En büyük özelliği, teknoloji sınırlaması. Yarışçılar denizdeki konumlarını saptamak için teknoloji kullanmıyor, yönlerini gökyüzüne bakarak buluyor.