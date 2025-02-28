Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan, ‘Daltonlar çetesi’ yöneticilerinden Sinan Memi Polonya’dan ve Atakan Avcı da Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

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Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre Memi ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘tasarlayarak öldürme’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ ve ‘terör örgütü propagandası’ dahil 10 ayrı suçlamadan 20 yakalama emriyle üç yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Avcı’ysa ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçlamasıyla bir yıldır aranıyordu.

Bakanın açıklaması şöyle:

* Sinan Memi Polonya’dan,

* Atakan Avcı’ysa Bulgaristan’dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeliyle adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi.

* İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.