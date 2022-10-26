Kırklareli’nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan erkek tarafından öldürüldü

Kırklareli’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek, eşini silahla vurarak öldürdü.
AA’nın aktardığına göre Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi’nde bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde S.A.’yı (44) mutfakta başından yaralanmış halde buldu. Kadını hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Z.A.A.’nın öldürdüğü tespit edildi.
Olay anında evin penceresinden atlayan çiftin 16 yaşındaki kızı M.A. da bacaklarından yaralandı.
Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
S.A. tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeden uzaklaşan Z.A.A. (41) polis ekiplerince İstiklal Caddesi’nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlının Kırklareli Aile Mahkemesi’nce 30 Eylül’de hakkında verilmiş bir ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi.