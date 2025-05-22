Kim Kardashian hukuk eğitimini 'nihayet' bitirdi



Amerikalı reality şov yıldızı Kim Kardashian, altı yılın sonunda hukuk eğitimini tamamladı.

Fotoğraflar: Kim Kardashian / Instagram

44 yaşındaki Kardashian, ‘mezuniyet’ini kendisi için düzenlenen bir törenle kutladı.

Tören fotoğrafları reality şov yıldızının Instagram hesabından “Nihayet mezun oldum!!!’ notuyla paylaşıldı.

Dört çocuğu bulunan Kardashian okula altı yıl boyunca yılda 48 hafta, haftada 18 saat, toplamda 5 bin 184 saat ayırmış.

Ancak eğitimini bir hukuk fakültesinde değil, ‘yasal çıraklık’ programında aldı. ABD’nin California dahil bazı eyaletlerinde bu programla bir avukatın yanında çalışarak avukat olabilmek mümkün.

Kardashian 2018’de başladığı eğitimini işleri ve COVID-19 salgını nedeniyle altı yılda bitirebildi. Mesleki yeterlilik sınavını 2021’de dördüncü denemesinde geçebildi. Lisanslı bir avukat olarak çalışabilmesi için hala geçmesi gereken bir California Barosu sınavı var.