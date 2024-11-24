Kilo alıp askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, kasıtlı şekilde kilo alarak askerlikten kaçmaya çalışan kişiye bir yıl hapis cezası verildi.

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The Korea Herald gazetesinin haberine göre Dongbu Bölge Mahkemesi, ismi belirtilmeyen 26 yaşındaki bir erkeğin askeri hizmet yasasını ihlal ettiğine hükmetti. Kişiye, iki yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verildi.

Söz konusu kişinin, askerlik muayenesi öncesinde tükettiği günlük besin ve su miktarını kasıtlı olarak artırdığı tespit edildi.

Ayrıca kişinin, kilo almak için ‘belirli planlar sunarak onu cesaretlendiren’ bir arkadaşının hazırladığı diyeti takip ettiği belirlendi. Mahkeme, bu kişiye de suça yardım ve yataklıktan iki yıl ertelemeli altı ay hapis cezası verdi.

Sanıkla arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan ceza almadığı ve sanık hatasını kabul ettiği için ‘hafif’ cezalandırma yapıldığı belirtildi.

Güney Kore’de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.