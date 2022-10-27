Kilis yorganına coğrafi işaret

Kilis yorganı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edildi.

Fotoğraf: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kilis Belediyesi, Kilis yorganı için kuruma yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun sonuçlandığını açıkladı.

Astarı yüzünden pahalı

Yorgan saten kumaş üzerine iğneyle işlenerek biçimleniyor. Yüzü parlak kumaş (saten), altı (astar) patiska olan yorganda astarlık bezin önemi, ”Astarı yüzünden pahalı” sözüyle belirtilmiştir.

Yün ve pamukla doldurulan yorgan arası (yorgan yüzüyle asta arası) günümüzde elyafla dolduruluyor. Motifler ya yorganın ortasında yoğunlaşır ya da yorganın tüm yüzüne yayılıyor.