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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nun mutfağı, gençlerin yeni ‘arka plan’ı

Gençler, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı geceler yayın yaptığı mutfağını ‘arka plan’ yapmaya başladı.

Kapağı açık bulaşık deterjanı ve sünger, ‘ankastre bile olmayan’ fırın ve sapına asılı havlular, bir köşede duran yarım limon, yeni gelen AirFryer… Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağı uzun süredir ilgi çekiyor, dikkatle inceleniyordu.


Şimdi gençlerin bilgisayar ekranlarına arka plan yapmalarıyla ‘kült‘ olma yolunda.

2’nci ve 3’üncü versiyonları da çıktı

Akım, Twitter’da @anilhancilar adlı kullanıcının, Kılıçdaroğlu’nun bir videosunu paylaşarak “Bu mutfağı nasıl zoom arka planım yapabilirim” diye sormasıyla başladı. @handegeytepeli adlı dijital sanatçı cevap olarak, Kılıçdaroğlu’nu bilgisayar marifetiyle kareden silerek mutfağın görüntüsünü paylaştı.

İlk versiyonda musluğun olmadığını ve bulaşık makinesinin yarım olduğunu söyleyen kullanıcıların isteği üzerine 2’nci ve 3’üncü versiyonları da geldi.

Versiyon 3

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