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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Ne senden, ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Ne senden, ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok” diye seslendi.

Ankara’da partisinin genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında izletilen videoda, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişiminden bir görüntüye de yer verilmesine değindi.


CHP lideri şunları söyledi: “Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izletmiş, aleni tehditler savurmuş, adeta birilerine ‘Yarım kalan işi bitirin’ talimatı vermiş. İşte burada söylüyorum… Ne senden, ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok, sonuna kadar mücadele vereceğim.”

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