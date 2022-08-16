Kılıçdaroğlu’nu hedef alan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

Gaziantep Valiliği, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan avukatın yabancı uyruklu olduğunu belirterek, ‘provokatif’ paylaşımları gerekçesiyle sınır dışı edildiğini duyurdu.

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Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlilerine hakaret ettiği ve “Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz” dediği öne sürülen avukatın yabancı uyruklu S.A. olduğunu ve sınır dışı edildiğini belirtti.

Gaziantep Valiliği’nin Twitter’dan yayınlanan açıklaması şöyle: “Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”