Kılıçdaroğlu’na dizi göndermesi yapan Soylu’ya CHP’li vekillerden ‘Narcos’lu tepki

CHP’li vekiller, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak “2023’te evinde bol bol dizi izlersin” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Netflix dizisi ‘Narcos’a gönderme yaparak tepki gösterdi.
Netflix Türkiye, Twitter üzerinden, platformun yapımcılığını üstelendiği ‘La Casa de Papel’in fragmanını paylaşarak “Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. #LCDP son 5 bölüm 3 Aralık’ta. Sadece Netflix’te” diye yazmıştı.
Kılıçdaroğlu da, bu tweet’i alıntılayarak “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” ifadesini kullanmıştı.
Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak “Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin” diye yazdı.
Bunun üzerine CHP’li birçok vekil Soylu’ya tepki gösterdi; uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’a gönderme yaptı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da tepki gösterenler arasında yer aldı.