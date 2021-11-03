Kılıçdaroğlu’na dizi göndermesi yapan Soylu’ya CHP’li vekillerden ‘Narcos’lu tepki

CHP’li vekiller, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak “2023’te evinde bol bol dizi izlersin” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Netflix dizisi ‘Narcos’a gönderme yaparak tepki gösterdi.

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Netflix Türkiye, Twitter üzerinden, platformun yapımcılığını üstelendiği ‘La Casa de Papel’in fragmanını paylaşarak “Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. #LCDP son 5 bölüm 3 Aralık’ta. Sadece Netflix’te” diye yazmıştı.

Kılıçdaroğlu da, bu tweet’i alıntılayarak “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” ifadesini kullanmıştı.

Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak “Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin” diye yazdı.

Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin 🤗 https://t.co/Obl8lPTybK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 3, 2021

Bunun üzerine CHP’li birçok vekil Soylu’ya tepki gösterdi; uyuşturucu kartellerini konu alan Netflix dizisi ‘Narcos’a gönderme yaptı.

Şuursuz Suçişleri Bakanı.

Sen farkı açıyoruz kazanıyoruz dediğin İstanbul seçimlerinde pazar akşamı Binali Bey'in arabasının kapısını açıp evine yolladın.



Bu gidişle Erdoğan’ın kapısını açıp yollamak da sana nasip olacak. https://t.co/Nm77BtuzgI — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 3, 2021

Halkın tokadını sürekli kaçtığınız seçimde sandıkta yiyeceksiniz! O zaman aklınız başınıza gelecek.



Artık dizi mi izlersin, gerçi film çevirmeyi biliyorsun yine o işlere mi dönersin bilemem.



Yaz bunu kenara, o vakti bekle şimdi SS, tamam mı? https://t.co/P8Tklvbx1q — Ayhan Barut (@AyhanBarut01) November 3, 2021

Prenter Süleyman!

Suçişleri Bakanlığında Colombia’dan gelen 5 ton uyuşturucu kime gidiyordu?Neden peşine düşmedin!

Sayende ülkede Escobar’lar cirit atıyor. Uyuşturucu ile mücadele ödülü verdiğin polisler uyuştu kaçırırken meslektaşlarını vurmaya başladı.#NarcosSoylu 💊💊💊 https://t.co/3zpnE5x60F — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) November 3, 2021

Yeni sezonda beyaz peynir kutularında sadece beyaz peynir olacak.#NarcosSoylu https://t.co/jEdVV4If88 pic.twitter.com/wsrVxDFAwg — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) November 3, 2021

Dizinin konusu sizi oldukça rahatsız etmiş…Neden acaba?



Siz şimdiden dizi listenizi belirlediniz sanırım…İyi seyirler size!!!! https://t.co/BqjebFOtkD — Dr.Sibel ÖZDEMİR (@dr_sozdemir) November 3, 2021

İsim vermeden soygunculardan söz ediyorsun, Süleyman yanıt veriyor. Acaba neden? https://t.co/5QzJz9m80S — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) November 3, 2021

Suçişleri Bakanı S.S. senin izlemen gereken dizi #NarcosSoylu ! https://t.co/kXOCUl8jHm — Murat Emir (@muratemirchp) November 3, 2021

Suç İşleri Bakanı olarak anılan adına en yakışan dizi👇🏻 #NarcosSoylu https://t.co/c9fgvxfGah — Uğur Bayraktutan CHP (@UgurBayraktutan) November 3, 2021

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da tepki gösterenler arasında yer aldı.