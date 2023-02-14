Kılıçdaroğlu: Yıkılan kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerde yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanlarının derhal koruma altına alınmasını istedi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde can kaybı 31 bin 974’e yükseldi. Depremde bölgedeki tarihi yapılar da yıkıldı, hasar aldı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki açıklamasında bu tarihi yapılara dikkat çekerek şunları kaydetti: “Medeniyetler beşiği Hatay’da Cami, Kilise ve Havralar yıkıldı. Yıkılan ibadethane ve kültürel miras alanları derhal koruma altına alınmalı ve tüm parçalar güvenli alanda tutulmalı. Eşsiz Hatay’ı biz yeniden ayağa kaldıracağız, oradaki her bir çakıla ihtiyacımız olacak.”