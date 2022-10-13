CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız” dedi.

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Her türlü çevrimiçi uluslararası satış işleminde sıkça kullanılan uluslararası ödeme sistemleri şirketi PayPal, kullanıcıları yüksek para transferi bedeli ödemekten kurtardığı için sıkça tercih ediliyor. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle Türkiye’deki faaliyetlerini 2016’da durdurmuştu.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan ABD gezisine dair bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı: “Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye’de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.

Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.

Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye’deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu.”