Kıbrıslı gazeteci Türkiye’ye alınmadı

KKTC merkezli Havadis gazetesi Genel Müdürü Başaran Düzgün bugün gittiği İstanbul’da ‘N82 kodu’ gerekçe gösterilerek havalimanından geri gönderildi.

Fotoğraf: Facebook

‘N-82 kodu’ Türkiye’ye giriş yapması ön izine bağlı yabancıları belirleme anlamına geliyor.

Havadis’in haberine göre Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Başaran Düzgün, bir süre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bekletildikten sonra bilet bulunan ilk uçakla KKTC’ye geri döndü.

Düzgün, Facebook paylaşımında şunları yazdı: “Günü birlik gittiğim İstanbul ‘da, Türkiye‘ye girişim engellendi. Havaalanı polisi (N82 kaydı var, giremezsiniz) dedi. Niye böyle bir kaydın olduğunu sordum, (ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği’ne sorunuz) yanıtı verdi. Sayın büyükelçiye defalarca sormuş-yazmıştık da gıkı çıkmamıştı. Neyse, hayatımı şekillendiren, güzel yıllarımın geçtiği canım kadar sevdiğim Türkiye’ye girişimim engellenmesine çok üzüldüm ama devran dönecek, mazlumluktan zalimliğe dönüşenlerin iktidarı elbet bitecek…”

Daha önce de KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, BRT eski müdürlerinden gazeteci Aysu Basri, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.